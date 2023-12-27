Кулебе разрешили посидеть за одним столом с министрами из стран НАТО

Кулеба: Столтенберг сказал сесть за одним столом с министрами НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разрешил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе сидеть за одним столом со всеми на ноябрьской встрече с главами дипломатии стран альянса в Брюсселе. Выдержку из интервью Кулебы украинскому телеканалу ICTV приводит Telegram-канал Klymenko Time.

Министр поделился, что с недавних пор на встречах Верховный Рады и НАТО украинцев сажают не рядом с генсеком как гостей, а между Турцией и Великобританией. Когда на ноябрьском заседании Кулеба по инерции пошел за стол к главе НАТО, Столтенберг остановил его и сказал: «Твое место теперь там, Дмитрий, ты теперь равный».