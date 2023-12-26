Украина отказалась считать вето Венгрии проблемой для получения денег от ЕС

Кулеба: вето Венгрии не приведет к отказу ЕС от финансирования Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отказался считать вето Венгрии причиной отказа в выделении денег Европейским союзом (ЕС). Об этом пишет «Европейская правда».

Кулеба заявил, что ЕС в любом случае примет решение о выделении 50 миллиардов евро Украине. По его словам, вето Венгрии само по себе не является причиной отказа. «Они (страны ЕС — прим. «Ленты.ру») не хотят иметь ситуацию, когда постоянно принимаются решения "минус один"», — добавил политик.

Министр рассказал, что Венгрии дали месяц на переговоры, и даже в случае ее отказа деньги все равно будут выделены.

Решение о выделении ЕС 50 миллиардов евро в качестве финансовой помощи Украине рассматривалось на саммите объединения в Брюсселе, но не было принято из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Как сообщает The Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов, в Евросоюзе продумывают варианты лишения Венгрии права голоса для согласования пакета помощи.