Лавров назвал причину поставок Западом дальнобойных систем Украине
Лавров: Запад повышает ставки поставками дальнобойных систем Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС заявил, что страны Запада поднимают ставки в украинском конфликте, поставляя дальнобойное оружие Украине.
«Они [Брюссель и Вашингтон] по-прежнему кровно заинтересованы в том, чтобы руками и телами украинцев сдерживать Россию», — заявил министр.
По его мнению, стратегическое поражение России на поле боя — приоритет для стран Запада.