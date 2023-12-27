Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:47, 28 декабря 2023Мир

Лавров назвал причину поставок Западом дальнобойных систем Украине

Лавров: Запад повышает ставки поставками дальнобойных систем Украине
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС заявил, что страны Запада поднимают ставки в украинском конфликте, поставляя дальнобойное оружие Украине.

«Они [Брюссель и Вашингтон] по-прежнему кровно заинтересованы в том, чтобы руками и телами украинцев сдерживать Россию», — заявил министр.

По его мнению, стратегическое поражение России на поле боя — приоритет для стран Запада.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Запад меняет стратегию по Украине от безоговорочной победы над Россией к переговорам. Чем придется пожертвовать Киеву?

      Раскрыты секреты работы банков

      Крымский мост перекрыли для автотранспорта

      Лавров назвал причину поставок Западом дальнобойных систем Украине

      Раскрыты ежедневные потери Украины

      ЕСПЧ назвали штампующим антироссийские решения бешеным принтером

      Минздрав предложил изменить возраст первого осмотра девочек гинекологом

      50-летняя Хайди Клум решила позагорать топлес

      Лавров заявил об отсутствии у Зеленского воли к миру

      Обнаружено влияние праздничных елей на воздух в доме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости