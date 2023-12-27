На Украине отреагировали на призыв из Германии смириться с потерями

МИД Украины негативно оценил высказывание Кречмера о заморозке конфликта

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко ответил на высказывания премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера о заморозке конфликта. Соответствующую запись он опубликовал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Николенко заявил, что, если Украина смирится с потерей территорий, российские войска станут ближе к Германии и Саксонии.

Спикер МИД Украины также прокомментировал слова Кречмера о развороте политики в отношении России. Он добавил, что единственным разворотом политики может стать только еще большая поддержка Украины.

Ранее Кречмер заявил, что Украине придется смириться с потерей части территорий в случае перемирия и прекращения боевых действий. По его мнению, идея ослабить Россию только закладывает основу для дальнейших конфликтов.