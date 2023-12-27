Митя Фомин рассказал о жизни в криминальном районе Чикаго в 90-е

Митя Фомин рассказал о жизни в криминальном районе Чикаго в 1990-х годах

Российский певец Митя Фомин вспомнил о том, как в 1990-е годы жил в криминальном районе американского города Чикаго. Его слова приводит «Московский комсомолец».

Фомин рассказал, что приехал в США из Новосибирска в 1994 году, когда ему было 20 лет. Некоторое время он снимал комнату в пятикомнатной квартире вместе со своими друзьями в доме, расположенном в районе Пилсен. «Там жили еще какие-то люди, это жуткий район Пилсон, тогда он был мексиканским, но с каким-то чешским бэкграундом. Это был очень неблагоприятный район», — уточнил артист, добавив, что в то время в Пилсене было опасно даже выходить на улицу.

Помимо этого, бывший солист группы Hi-Fi отметил, что климат Чикаго оказался некомфортным для него. «Я попал в очень плохое время. Был февраль, Чикаго — ветреный город, мне, сибиряку, и то было холодно, я заболел», — поделился воспоминаниями он. Фомин также признался, что чувствовал себя одиноко в США, так как близких друзей у него там не было. Кроме того, он «хирел» из-за проблем с работой, поскольку люди, которые обещали помочь ему заниматься музыкой, не выполнили своих договоренностей. «Когда приехал в США, понял, что никто меня там не ждет. Но я не жалею, что у меня там не сложилось», — заключил певец.

Ранее в декабре блогер и стилист Карина Нигай раскритиковала другой американский город, Нью-Йорк.