Toyota установила рекорд по выпуску автомобилей

Toyota в 2023 году увеличит выпуск на 10,8 % до рекордных 9,23 млн автомобилей

По итогам 2023 года японский автопроизводитель Toyota увеличит выпуск на 10,8 процента, что позволит достичь рекордного за всю историю концерна результата в 9,23 миллиона единиц. Об этом со ссылкой на отчет компании пишет РИА Новости.

Отдельно в ноябре компания выпустила 926 тысяч автомобилей, что на 11,2 процента больше, чем годом ранее. С учетом дочерних компаний Daihatsu и Hino производство концерна выросло до 10,6 миллиона автомобилей, что также стало рекордом.

В 2022 году концерт Toyota Motor занял первое место в списке крупнейших автопроизводителей мира с результатом 10,483 миллиона. Отдельно взятые продажи Toyota составили 9,566 миллиона машин. На втором месте с большим отрывом располагается Volkswagen Group — 8,263 миллиона автомобилей, что на семь процентов меньше, чем в 2021-м.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в 2023 году объемы производства автомобилей в России вырастут на 15 процентов, до 700 тысяч единиц. Отдельно легковых автомобилей произведут менее 500 тысяч.