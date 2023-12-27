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23:55, 27 декабря 2023Бывший СССР

В Молдавии заявили о планах Запада использовать Кишинев для борьбы с Россией

Молдавский политик Шор: Запад использует Кишинев для борьбы с Россией

Фото: Pixabay

Молдавский бизнесмен и оппозиционный политик Илан Шор заявил, что западные государства под видом европейской интеграции республики планируют накачивать ее оружием и использовать Кишинев для борьбы с Россией. Об этом он рассказал в ходе прямой трансляции в своем Telegram-канале.

«Не должно быть больше никакого европейского пути Молдавии, потому что это вранье, не будет ни пенсий в две тысячи евро, ни немецких дорог. Молдавия ничего этого не получит от Запада и от Европы», — заявил он.

Он добавил, что Молдавию намерены использовать для противостояния Москве, призвав не допустить этого. По его словам, страна должна развивать отношения с Востоком, а не Западом, который на сегодняшний день является «отравленным яблоком для Молдавии».

Ранее молдавский оппозиционный политик Алексей Лунгу раскрыл темное прошлое новой главы Нацбанка Молдавии Анки Драгу. По его словам, она является старшим офицером Службы внешней разведки Румынии.

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