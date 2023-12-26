Оппозиционный политик раскрыл темное прошлое новой главы Нацбанка Молдавии

Лунгу: главой Нацбанка Молдавии назначен офицер Службы внешней разведки Румынии

Молдавский оппозиционный политик Алексей Лунгу раскрыл темное прошлое новой главы Нацбанка Молдавии Анки Драгу. По его словам, она является старшим офицером Службы внешней разведки Румынии, передает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

«Удивительно, насколько доверчивая у нас власть — передавать ключевые позиции сотрудникам спецслужб других стран. Какие интересы будут приоритетными для такого руководителя — Молдовы или Румынии?» — задался вопросом политик. Он также заинтересовался, дают ли сотрудники Службы внешней разведки Румынии присягу.

Лунгу возмутился тем, что из трех миллионов граждан Молдавии не нашлось никого, кто бы удостоился чести занять руководящую позицию в Национальном банке Румынии. Он напомнил, что многие молдаване работают в крупнейших мировых организациях, «управляя бюджетами, превосходящими во много раз бюджет своей страны».

«Это не просто вопрос национальной гордости, это вопрос безопасности и независимости нашей страны. Чьи конкретно интересы сейчас представляет наше правительство?» — уточнил Лунгу.

Ранее стало известно, что экс-министр финансов Румынии Анка Драгу за день стала гражданкой Молдавии и главой Нацбанка. Решение было принято после отставки предыдущего главы молдавского Нацбанка Октавиана Армашу в связи с обвинениями в хищении денег.