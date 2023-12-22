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18:33, 22 декабря 2023Бывший СССР

Экс-министр финансов Румынии за день стала гражданкой Молдавии и главой Нацбанка

Бывшая министр финансов Румынии Драгу стала главой Нацбанка Молдавии

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Парламент Молдавии назначил главой Национального банка страны бывшего министра финансов и главу Национального банка Румынии Анку Драгу. Об этом пишет «Sputnik Молдова» в своем Telegram-канале.

Решение было принято после отставки предыдущего главы молдавского Нацбанка Октавиана Армашу в связи с обвинениями в хищении денег.

Депутат фракции «Блок коммунистов и социалистов» (БКС) Диана Караман заявила, что назначение Драгу незаконно, поскольку она на момент выдвижения не являлась гражданкой Молдавии. Руководство БКС пообещало оспорить решение в Конституционном суде.

О выдвижении Драгу на пост главы Нацбанка Молдавии стало известно ранее 22 декабря. В этот же день президент Молдавии Майя Санду предоставила ей гражданство республики.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявления Санду о вмешательстве России в молдавские выборы, указав на ее румынское гражданство. Захарова добавила, что Санду представляет в Молдавии интересы других стран, а не ее граждан.

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      Юрий Леонов
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