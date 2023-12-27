Москвичам рассказали о неизвестности с погодой на Новый год

Синоптик Леус: в новогоднюю ночь температура может составить минус два градуса

В настоящее время прогнозы на 31 декабря и 1 января имеют высокую степень неопределенности, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Неизвестно, попадет ли Москва в эти дни в теплую или в холодную часть циклона. На текущий момент, согласно прогнозу, будет облачно с осадками преимущественно в виде снега, высока вероятность гололедицы. В воскресенье, 31 декабря, в течение суток температура составит от нуля до плюс двух градусов, в новогоднюю ночь составит ноль — минус два градуса. Днем 1 января температура будет такой же.

В среду, 27 декабря, и в четверг, 28 декабря, в столице будет слабоморозная погода с небольшим локальным снегом. В пятницу, 29 декабря, пройдут осадки, температура ночью окажется от минус трех до минус пяти градусов, днем — 0-2 градуса. В субботу, 30 декабря, температура окажется выше нормы. Днем ожидается ноль — минус два градуса, днем — плюс 2-4 градуса.

Ранее центр погоды «Фобос» сообщил, что Россию в новогоднюю ночь ожидает аномальная погода. В Сочи 30 и 31 декабря потеплеет до плюс 14 — плюс 15 градусов, а в Санкт-Петербурге — до плюс одного — плюс двух градусов.