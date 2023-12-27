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13:14, 27 декабря 2023Среда обитания

Россиянам пообещали аномальный Новый год

«Фобос»: Новый год в Европейской России будет аномально теплым

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Европейскую часть России ожидает аномально теплая новогодняя ночь. Такую погоду гражданам пообещали специалисты центра погоды «Фобос», передают «Метеовести».

По словам синоптиков, погода остается нестабильной из-за влияния циклонов, и после похолодания вновь начнется оттепель. В Сочи 30 и 31 декабря столбик термометра поднимется до плюс 14 — плюс 15 градусов, а в Санкт-Петербурге — до плюс одного — плюс двух градусов. Московская погода на данный момент соответствует норме декабря: минус два — минус три градуса. Однако к выходным жителей столицы вновь ожидает оттепель, причем более мощная, чем в начале недели — температура достигнет трех градусов тепла.

В новогоднюю ночь циклоны унесут морозы в Арктику, на Урал и в Сибирь, а Европейская Россия почти вся окажется в зоне оттепелей. Плюсовая температура будет наблюдаться даже в Волго-Вятском районе и Оренбуржье.

26 декабря в Москве зафиксировали суточный рекорд по низкому атмосферному давлению. На базовой метеостанции города на ВДНХ показатель упал до 724,4 миллиметра ртутного столба.

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      Александра Качан
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