На Украине допустили эвакуацию людей из-за тяжелых боев под Купянском

Глава Харьковской ОВА Синегубов допустил эвакуацию из Купянского района

В Купянском районе идут тяжелые бои. Об этом в эфире украинского телемарафона сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Он допустил, что в случае обострения ситуации может быть объявлена эвакуация мирных жителей. При этом чиновник уточнил, что людей будут эвакуировать не только из населенных пунктов за рекой Оскол, но и с ее левого берега.

Ранее командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил о сложной ситуации на восточном фронте. По его словам, у украинских войск есть трудности на краснолиманском, купянском, северском и артемовском направлениях.