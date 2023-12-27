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20:19, 27 декабря 2023Бывший СССР

На Украине допустили эвакуацию людей из-за тяжелых боев под Купянском

Глава Харьковской ОВА Синегубов допустил эвакуацию из Купянского района

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В Купянском районе идут тяжелые бои. Об этом в эфире украинского телемарафона сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Он допустил, что в случае обострения ситуации может быть объявлена эвакуация мирных жителей. При этом чиновник уточнил, что людей будут эвакуировать не только из населенных пунктов за рекой Оскол, но и с ее левого берега.

Ранее командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил о сложной ситуации на восточном фронте. По его словам, у украинских войск есть трудности на краснолиманском, купянском, северском и артемовском направлениях.

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      Алевтина Запольская
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