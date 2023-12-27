Командующий ВСУ Сырский назвал ситуацию на восточном фронте сложной

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал ситуацию на восточном фронте сложной для войск республики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ситуация на востоке остается сложной», — говорится в публикации. По его словам, у ВСУ есть трудности на краснолиманском, купянском, северском и артемовском направлениях.

О сложной ситуации на востоке Сырский также заявлял 19 декабря. Как он уточнял, войска России имеют преимущество в вооружении и численности личного состава.

Позднее командующий группировкой ВСУ «Таврия», генерал Александр Тарнавский рассказал, что хорошая оборона Вооруженных сил (ВС) России является одной из главных причин провала контрнаступления Украины. Как он отметил, у ВС РФ есть преимущество в авиации.