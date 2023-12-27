Командование ВСУ заявило о сложной ситуации на восточном фронте
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал ситуацию на восточном фронте сложной для войск республики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Ситуация на востоке остается сложной», — говорится в публикации. По его словам, у ВСУ есть трудности на краснолиманском, купянском, северском и артемовском направлениях.
О сложной ситуации на востоке Сырский также заявлял 19 декабря. Как он уточнял, войска России имеют преимущество в вооружении и численности личного состава.
Позднее командующий группировкой ВСУ «Таврия», генерал Александр Тарнавский рассказал, что хорошая оборона Вооруженных сил (ВС) России является одной из главных причин провала контрнаступления Украины. Как он отметил, у ВС РФ есть преимущество в авиации.