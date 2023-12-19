В ВСУ сообщили о сложной ситуации на восточном фронте

Генерал ВСУ Сырский: на восточном фронте ситуация сложная

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают трудности на восточном фронте. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в Telegram.

«Ситуация сложная», — признал генерал, уточнив, что Российская армия имеет преимущество в вооружении и численности личного состава.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Лапин сообщил, что население Украины пришло в отчаяние после провала Вооруженных сил республики (ВСУ) на фронте. Он отметил, что украинцев «кормили надеждами», но жизнь внесла свои коррективы.

19 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны заявил о растраченных резервах украинской армии. «Противник растратил резервы, пытаясь доказать хозяину результаты», — сказал глава государства.