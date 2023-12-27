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11:19, 27 декабря 2023Бывший СССР

В ВСУ высоко оценили российские оборонительные рубежи

Генерал ВСУ Тарнавский: хорошая оборона ВС РФ — причина провала контрнаступления

Фото: Александр Река / ТАСС

Хорошая оборона Вооруженных сил (ВС) России является одной из главных причин провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом командующий группировки ВСУ «Таврия», генерал Александр Тарнавский заявил в интервью «Украинской службе Би-би-си».

Тарнавский высоко оценил подготовленную российскими военными оборонительную линию и признал, что к контрнаступлению ВСУ готовились заранее.

Генерал отметил преимущество российских войск в авиации, большую плотность минных полей, насыщенность боевых порядков, противотанковых средств, радиоэлектронной борьбы и ударных дронов. Он также пожаловался на невозможность использования в полном объеме бронированной техники, что влияло на темп наступательных действий.

Ранее журналист издания Bild Пауль Ронцхаймер заявил, что власти Украины в частных разговорах признают отсутствие шансов на новое контрнаступление. Он добавил, что украинские чиновники должны четко и публично говорить, что происходит на передовой.

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      Юрий Леонов
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