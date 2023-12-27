В ВСУ высоко оценили российские оборонительные рубежи
Хорошая оборона Вооруженных сил (ВС) России является одной из главных причин провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом командующий группировки ВСУ «Таврия», генерал Александр Тарнавский заявил в интервью «Украинской службе Би-би-си».
Тарнавский высоко оценил подготовленную российскими военными оборонительную линию и признал, что к контрнаступлению ВСУ готовились заранее.
Генерал отметил преимущество российских войск в авиации, большую плотность минных полей, насыщенность боевых порядков, противотанковых средств, радиоэлектронной борьбы и ударных дронов. Он также пожаловался на невозможность использования в полном объеме бронированной техники, что влияло на темп наступательных действий.
Ранее журналист издания Bild Пауль Ронцхаймер заявил, что власти Украины в частных разговорах признают отсутствие шансов на новое контрнаступление. Он добавил, что украинские чиновники должны четко и публично говорить, что происходит на передовой.