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15:45, 27 декабря 2023Бывший СССР

На Украине под угрозой оказались пенсии и зарплаты бюджетников

Минэкономики Украины: без западной помощи бюджетники останутся без денег

Фото: Cloudy Design / Shutterstock / Fotodom

Если Украина не получит от Запада дополнительного финансирования, 10 миллионов пенсионеров могут остаться без льгот, а 1,5 миллиона учителей и 500 тысяч чиновников — без зарплат. Об этом рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко в интервью британской газете Financial Times.

«Поддержка партнеров крайне важна. Существует огромный риск недофинансирования определенных социальных секторов», — заявила министр. Поскольку свой собственный бюджет Киев собирается тратить на оборону и обслуживание государственного долга, Свириденко считает, что социальные расходы должен взять на себя Европейский союз.

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      Глеб Палехов
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