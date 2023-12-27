На Украине под угрозой оказались пенсии и зарплаты бюджетников

Минэкономики Украины: без западной помощи бюджетники останутся без денег

Если Украина не получит от Запада дополнительного финансирования, 10 миллионов пенсионеров могут остаться без льгот, а 1,5 миллиона учителей и 500 тысяч чиновников — без зарплат. Об этом рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко в интервью британской газете Financial Times.

«Поддержка партнеров крайне важна. Существует огромный риск недофинансирования определенных социальных секторов», — заявила министр. Поскольку свой собственный бюджет Киев собирается тратить на оборону и обслуживание государственного долга, Свириденко считает, что социальные расходы должен взять на себя Европейский союз.