Украина получила еще 1,34 миллиарда долларов от Всемирного банка

Минфин Украины: Всемирный банк передал стране 1,34 млрд долларов

Всемирный банк передал в бюджет Украины 1,34 миллиарда долларов, деньги пойдут на поддержку социальной сферы. Об этом в пресс-релизе заявило Министерство финансов Украины.

Финансирование получено в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине», большую его часть составляет займ Всемирного банка в размере 1,086 миллиарда долларов под поручительство Японии. Украина также предоставили грантовую поддержку в размере 260 миллионов долларов от правительств Норвегии, Соединенных Штатов Америки и Швейцарии.