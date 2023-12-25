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13:21, 25 декабря 2023Бывший СССР

Украина получила еще 1,34 миллиарда долларов от Всемирного банка

Минфин Украины: Всемирный банк передал стране 1,34 млрд долларов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Всемирный банк передал в бюджет Украины 1,34 миллиарда долларов, деньги пойдут на поддержку социальной сферы. Об этом в пресс-релизе заявило Министерство финансов Украины.

Финансирование получено в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине», большую его часть составляет займ Всемирного банка в размере 1,086 миллиарда долларов под поручительство Японии. Украина также предоставили грантовую поддержку в размере 260 миллионов долларов от правительств Норвегии, Соединенных Штатов Америки и Швейцарии.

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      Глеб Палехов
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