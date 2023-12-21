Украина получила от Японии 950 миллионов долларов

Минфин Украины: Япония передала стране 950 миллионов долларов

Япония передала в бюджет Украины 950 миллионов долларов, которые должны быть потрачены на восстановление разрушенной инфраструктуры в стране и социальную поддержку. Об этом в пресс-релизе сообщает Министерство финансов Украины.

В рамках программы Всемирного банка украинское правительство получило от Японии грант на сумму 52,4 миллиона долларов по проекту «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей» (HOPE), а также ссуду в размере 900 миллионов долларов по проекту «Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности» (INSPIRE).

Последний проект направлен на «обеспечение социальной защиты уязвимых слоев населения во время и после войны, улучшение доступа к социальной помощи и социальным услугам», говорится в пресс-релизе. Цель HOPE — восстановление инфраструктуры на пострадавших от боевых действий территориях.

В Министерстве финансов Украины добавили, что средства также будут предоставляться владельцам домов на ремонт в многоквартирных и частных домах, которые получили умеренные повреждения и не требуют капитального ремонта.

В июне сообщалось, что Всемирный банк почти исчерпал внутренние средства для помощи Киеву. При этом организация одобрила Украине кредит в 1,5 миллиарда долларов под гарантии Японии.