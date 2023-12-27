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14:43, 27 декабря 2023Бывший СССР

На Украине расширили электронный реестр военнообязанных

Минобороны Украины расширило реестр военнообязанных «Оберег» до 750 тыс. записей

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко заявила о расширении единого реестра военнообязанных «Оберег» до 750 тысяч записей. Об этом пишет портал DOU.

Черногоренко также сообщила, что персональные данные украинцев от 18 до 60 лет верифицированы на 88 процентов. Минобороны переносило их в «Оберег» автоматически из других электронных реестров Украины. В едином реестре военнообязанных также содержатся служебные данные об участии в боевых действиях, воинском звании и пригодности к службе.

Замминистра обороны добавила, что планируется создать отдельные электронные реестры военнослужащих и ветеранов по образцу «Оберега».

Ранее депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко заявил о попытке властей загнать украинцев в угол законом о мобилизации. Он заявил, что законопроект направлен на месть не желающим идти на фронт украинцам.

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      Юрий Леонов
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