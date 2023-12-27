На Украине назвали срок получения денег от ЕС

Вице-премьер Украины Стефанишина: ЕС отложит выделение денег до февраля

Европейский союз (ЕС) согласует выделение 50 миллиардов Украине в начале февраля 2024 года. Об этом заявила вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью NV.

Она пояснила, что в настоящее время заблокировано не только решение о выделении финансовой помощи Украине, а решение о пересмотре бюджета ЕС как такового. При этом Стефанишина добавила, что Евросоюз все равно гарантировал стабильную финансовую помощь Украине.

«Здесь нет таких разногласий, как это, например, в Штатах происходит. Поэтому, в принципе, это решение отложено на месяц. 1 февраля уже будет повторное заседание Евросовета, это решение будет рассмотрено и, я уверена, будет принято», — заявила вице-премьер.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отказался считать вето Венгрии причиной отказа в выделении денег ЕС. Он рассказал, что Венгрии дали месяц на переговоры, и даже в случае ее отказа деньги все равно будут выделены.