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08:33, 27 декабря 2023Силовые структуры

На железнодорожной подстанции в российском городе обнаружили СВУ

В Ярославле дежурный нашел СВУ на железнодорожной подстанции

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Ярославле дежурный нашел самодельное взрывное устройство (СВУ) на железнодорожной подстанции. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, утром 26 декабря сотрудник железной дороги обнаружил подкоп под бетонной стеной, которая окружала трансформаторные будки станции Филино. Мужчина сразу же вызвал экстренные службы. Они подорвали СВУ в специальном контейнере, а обломки отправили на экспертизу.

Теперь правоохранители ищут тех, кто заложил СВУ. Проводится проверка.

Ранее в Москве силовики предотвратили теракт на железнодорожной станции. Подозреваемый, как утверждается, хотел взорвать цистерну с горюче-смазочными материалами.

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      Варвара Митина
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