На железнодорожной станции в Москве предотвращен теракт

СКР: в Москве предотвращен теракт на железнодорожной станции

В Москве силовики предотвратили теракт на железнодорожной станции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчина 1983 года рождения намеревался подорвать цистерну, он задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению теракта и покушении на незаконное изготовление взрывного устройства.

По данным следствия, фигурант дела в ноябре 2023 года получил от неустановленного сообщника задание взорвать цистерну на железнодорожной станции. За это ему было обещано денежное вознаграждение. Он приехал в столичный лесопарк и забрал оттуда взрывчатку, чтобы использовать ее для изготовления бомбы. Детонатор он извлек из тайника на улице Юго-Западного административного округа. Там его задержали сотрудники ФСБ.

По решению суда мужчина арестован.