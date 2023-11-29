На железнодорожной станции в Москве предотвращен теракт
В Москве силовики предотвратили теракт на железнодорожной станции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).
Мужчина 1983 года рождения намеревался подорвать цистерну, он задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению теракта и покушении на незаконное изготовление взрывного устройства.
По данным следствия, фигурант дела в ноябре 2023 года получил от неустановленного сообщника задание взорвать цистерну на железнодорожной станции. За это ему было обещано денежное вознаграждение. Он приехал в столичный лесопарк и забрал оттуда взрывчатку, чтобы использовать ее для изготовления бомбы. Детонатор он извлек из тайника на улице Юго-Западного административного округа. Там его задержали сотрудники ФСБ.
По решению суда мужчина арестован.