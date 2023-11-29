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12:26, 29 ноября 2023Силовые структуры

На железнодорожной станции в Москве предотвращен теракт

СКР: в Москве предотвращен теракт на железнодорожной станции

Фото: Natali55522 / Shutterstock / Fotodom

В Москве силовики предотвратили теракт на железнодорожной станции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчина 1983 года рождения намеревался подорвать цистерну, он задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению теракта и покушении на незаконное изготовление взрывного устройства.

По данным следствия, фигурант дела в ноябре 2023 года получил от неустановленного сообщника задание взорвать цистерну на железнодорожной станции. За это ему было обещано денежное вознаграждение. Он приехал в столичный лесопарк и забрал оттуда взрывчатку, чтобы использовать ее для изготовления бомбы. Детонатор он извлек из тайника на улице Юго-Западного административного округа. Там его задержали сотрудники ФСБ.

По решению суда мужчина арестован.

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      Любовь Ширижик
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