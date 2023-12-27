Охранник убеждал воспитанниц детсада делать интимные фотографии за видеоигры

Охранник детсада пойдет под суд за растление девочек 6 и 7 лет

В Севастополе предстанет перед судом 54-летний педофил, обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, злоумышленник работал охранником в детском саду Нахимовского района, там он регулярно растлевал двух воспитанниц 6 и 7 лет, которых уговаривал делать интимные фото, взамен давая возможность поиграть в видеоигры. Схема вскрылась, когда одна из девочек рассказала обо всем матери.

В ходе начавшегося следствия выяснилось, что ранее от рук педофила пострадали еще две девочки. Фигуранту было предъявлено обвинение, и по ходатайству следователя его отправили в СИЗО. В отношении всех несовершеннолетних приняты меры реабилитационного характера.

24 декабря сообщалось, что против тренера батутного центра возбудили 10 уголовных дел о педофилии.