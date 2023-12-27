Польша ликвидирует государственные СМИ

Министр культуры Польши Сенкевич заявил о ликвидации государственных СМИ

Варшава намерена ликвидировать все государственные СМИ после решения польского президента Анджея Дуды прекратить их финансирование, заявил министр культуры и национального наследия Польши Бартоломей Сенкевич. Его цитирует РИА Новости.

«В связи с решением президента Польши о прекращении финансирования государственных СМИ я принял решение начать процедуру ликвидации компаний "Польское телевидение", "Польское радио" и "Польское информационное агентство"», — сказал он.

По словам Сенкевича, соответствующее решение позволит после прекращения финансирования «обеспечить дальнейшее функционирование этих компаний, провести в них необходимую реструктуризацию и не допустить увольнений занятых в указанных компаниях работников».

Ранее Дуда наложил вето на закон о финансировании государственных СМИ, которые пытается взять под контроль новое правительство.