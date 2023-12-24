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07:44, 24 декабря 2023Мир

Президент Польши наложил вето на закон о финансировании государственных СМИ

Президент Польши Дуда наложил вето на закон о финансировании государственных СМИ
Анджей Дуда

Анджей Дуда . Фото: Damian Burzykowsky / Globallookpress.com

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на закон о финансировании государственных СМИ, которые пытается взять под контроль новое правительство. Об этом он написал в социальной сети X.

Глава государства принял решение ветировать бюджетный закон на 2024 год, в котором предполагается выделение трех миллиардов злотых.

«Нельзя допускать грубого нарушения Конституции и принципов демократического правового государства. Общественные СМИ сначала надо честно и в соответствии с законом исправить», — подчеркнул Дуда.

Он добавил, что попытка парламентского большинства финансировать государственные СМИ при помощи околобюджетного закона в текущей ситуации неприемлема.

Ранее Дуда заявил, что реформа государственных СМИ равносильна анархии. По его словам, для смены руководителей государственных СМИ новому правительству необходимо принять необходимые законы, а не вводить реформу указом.

Новое правительство премьер-министра Дональда Туска попыталось установить контроль над государственным телевидением (TVP), Польским радио и информационным агентством страны (PAP). Отмечается, что сторонники партии «Право и справедливость» (PiS), лишившейся власти по итогам парламентских выборов этого года, осуществляют руководство данными СМИ.

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      Марина Совина
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