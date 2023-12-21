Президент Польши возмутился реформой государственных СМИ Туска

Bloomberg: президент Польши Дуда назвал анархией реформу СМИ Туска

Реформа государственных СМИ равносильна анархии. Так президент Польши Анджей Дуда назвал действия нового польского правительства во главе с премьер-министром Дональдом Туском по замене руководства государственных телеканалов, сообщает Bloomberg.

Как сообщает издание, команда Туска предприняла попытку «встряхнуть» государственные СМИ, после чего некоторые каналы прекратили вещание. «Это вызвало протест со стороны бывших правящих националистов, которые превратили телекомпании в свой рупор за восемь лет пребывания у власти», — говорится в публикации.

По мнению Дуды, для смены руководителей государственных СМИ новому правительству необходимо принять необходимые законы, а не вводить реформу указом. «Это анархия, обход закона является анархией», — возмутился он.

Ранее стало известно, сто новое правительство Туска попыталось установить контроль над государственным телевидением (TVP), Польским радио и информационным агентством страны (PAP). Отмечается, что сторонники партии «Право и справедливость» (PiS), лишившейся власти по итогам парламентских выборов этого года, осуществляют руководство над данными СМИ.