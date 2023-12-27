Поставки одного вида китайской продукции в Россию взлетели

Поставки китайских мандаринов в Приамурье выросли в 15 раз в 2023 году

С начала 2023 года суммарные поставки мандаринов из Китая в Приамурье выросли более чем в 15 раз в сравнении с 2022-м годом и достигли уровня в три тысячи тонн. Об этом сообщило управление Россельхознадзора по Амурской области и Якутии.

Для сравнения, за весь прошлый год Китай поставил в Приамурье в общей сложности лишь 191 тонну. Всего в 2023 году в российский регион ввезли 256 тонн лимонов и 240 тонн апельсинов. В 2022-м показатели находились на отметках в 62 и 52 тонны соответственно, уточнили в ведомстве.

Региональное управление Россельхознадзора связало резкое увеличение импорта китайских цитрусовых прежде всего с вводом в эксплуатацию таможенного-логистического терминала Кани-Курган в 2023 году. На этом фоне из КНР в Приамурье удалось ввезти около 40 тысяч тонн плодоовощной продукции. При этом вся продукция была проверена инспекторами, а фрукты перевозили в Приамурье в соответствии с карантинными требованиями.

Ранее аналитики ИТ-компании АТОЛ сообщили, что средняя стоимость новогоднего стола в России с начала 2023 года выросла на 14 процентов и составила 3329 рублей. За этот период времени килограмм мандаринов обойдется гражданам на 17 процентов дороже. Стоимость этого вида цитрусовых в стране за год, согласно данным экспертов, достигла уровня в 211 рублей за килограмм.