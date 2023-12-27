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21:09, 27 декабря 2023Бывший СССР

Пушилин высказался о вынесенном ему украинским судом приговоре

Пушилин назвал поводом для гордости вынесенный ему на Украине заочный приговор
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оценил решение украинского суда заочно приговорить его к 15 годам заключения. В разговоре с РИА Новости он назвал приговор поводом для гордости.

Собеседник агентства подчеркнул, что таким образом «вражеская прокуратура» признала его вклад в предоставление жителям Донбасса возможности сделать выбор. «И мы его сделали. Отлично, работаем дальше», — заявил Пушилин.

27 декабря суд на Украине заочно приговорил главу ДНР к 15 годам лишения свободы. В ведомстве объяснили, что обвинение было предъявлено в связи с его распоряжением по проведению референдума о присоединении республики к России.

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