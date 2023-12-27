Украинский суд вынес заочный приговор Пушилину

Суд на Украине заочно приговорил главу ДНР Пушилина к 15 годам заключения

Суд на Украине заочно приговорил главу Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина к 15 годам заключения. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале офиса украинского генерального прокурора.

Ведомство заявило, что Пушилин был обвинен в посягательстве на территориальную целостность Украины и сотрудничестве с российскими властями.

В Офисе прокурора пояснили, что обвинение было предъявлено в связи с распоряжением главы ДНР по проведению референдума о присоединении республики к России.

Ранее на Украине заочно приговорили к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества военного блогера Юрия Подоляку. Также Подоляку лишили права занимать определенные должности в течение 15 лет.