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15:22, 27 декабря 2023Бывший СССР

Украинский суд вынес заочный приговор Пушилину

Суд на Украине заочно приговорил главу ДНР Пушилина к 15 годам заключения

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Суд на Украине заочно приговорил главу Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина к 15 годам заключения. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале офиса украинского генерального прокурора.

Ведомство заявило, что Пушилин был обвинен в посягательстве на территориальную целостность Украины и сотрудничестве с российскими властями.

В Офисе прокурора пояснили, что обвинение было предъявлено в связи с распоряжением главы ДНР по проведению референдума о присоединении республики к России.

Ранее на Украине заочно приговорили к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества военного блогера Юрия Подоляку. Также Подоляку лишили права занимать определенные должности в течение 15 лет.

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      Юрий Леонов
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