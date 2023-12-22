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22:51, 22 декабря 2023Бывший СССР

Военного блогера Подоляку приговорили на Украине к 12 годам тюрьмы

Суд на Украине заочно приговорил военного блогера Подоляку к 12 годам тюрьмы
Юрий Подоляка

Юрий Подоляка. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На Украине заочно приговорили к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества военного блогера Юрия Подоляку, находящегося в России. Об этом сообщила Сумская областная прокуратура на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По информации ведомства, суд признал его виновным в оправдании действий России. Также Подоляку лишили права занимать определенные должности в течение 15 лет.

В ноябре Галицкий районный суд Львова заочно приговорил к 11 годам заключения с конфискацией имущества российскую журналистку и блогера Юлию Лозанову, выступающую под псевдонимом Юлия Витязева. В 2015 году она переехала в Москву, а в 2020-м получила российское гражданство. В январе 2023 года журналистка включена в санкционный список украинского Совбеза.

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      Марина Совина
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