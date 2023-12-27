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01:48, 27 декабря 2023Россия

Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником

Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником. Видеозапись опубликована на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил высокий уровень профессионализма и самоотверженности спасателей и указал на их роль в комплексном обеспечении безопасности страны.

Путин подчеркнул важность сохранения положительных тенденций МЧС, достигнутых в последнее время, и призвал повышать эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации. Он заявил, что одной из ключевых задач является совершенствование работы спасательных подразделений в новых регионах России.

Президент напомнил, что сотрудники ведомства в этом году оперативно ликвидировали последствия паводков и лесных пожаров в Поволжье, Сибири, Дальнем Востоке и на юге страны. Он также поблагодарил спасателей за то, что они в кратчайшие сроки эвакуировали россиян из зоны палестино-израильского конфликта.

10 ноября президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел России с профессиональным праздником. Он поблагодарил служащих МВД за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

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      Марина Совина
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