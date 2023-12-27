Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником

Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником. Видеозапись опубликована на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил высокий уровень профессионализма и самоотверженности спасателей и указал на их роль в комплексном обеспечении безопасности страны.

Путин подчеркнул важность сохранения положительных тенденций МЧС, достигнутых в последнее время, и призвал повышать эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации. Он заявил, что одной из ключевых задач является совершенствование работы спасательных подразделений в новых регионах России.

Президент напомнил, что сотрудники ведомства в этом году оперативно ликвидировали последствия паводков и лесных пожаров в Поволжье, Сибири, Дальнем Востоке и на юге страны. Он также поблагодарил спасателей за то, что они в кратчайшие сроки эвакуировали россиян из зоны палестино-израильского конфликта.

10 ноября президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел России с профессиональным праздником. Он поблагодарил служащих МВД за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

