Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Владимир Путин поздравил сотрудников МВД России с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин 10 ноября поздравил сотрудников органов внутренних дел России с профессиональным праздником. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

Российский лидер поблагодарил сотрудников МВД за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Он подчеркнул, что особенно важное значение имеет работа МВД в новых российских регионах, где помощь сотрудников органов внутренних дел для жителей оказывается просто незаменимой.

Путин призвал активнее и решительнее пресекать провокации экстремистов, подрывающих межнациональный мир и межконфессиональное согласие. Кроме того, глава государства указал на необходимость жестко бороться с нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков, повышать уровень безопасности на дорогах и выявлять экономические преступления