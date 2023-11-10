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00:53, 10 ноября 2023Россия

Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Владимир Путин поздравил сотрудников МВД России с профессиональным праздником
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 10 ноября поздравил сотрудников органов внутренних дел России с профессиональным праздником. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

Российский лидер поблагодарил сотрудников МВД за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Он подчеркнул, что особенно важное значение имеет работа МВД в новых российских регионах, где помощь сотрудников органов внутренних дел для жителей оказывается просто незаменимой.

Путин призвал активнее и решительнее пресекать провокации экстремистов, подрывающих межнациональный мир и межконфессиональное согласие. Кроме того, глава государства указал на необходимость жестко бороться с нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков, повышать уровень безопасности на дорогах и выявлять экономические преступления

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      Марина Совина
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