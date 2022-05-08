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Составлен социальный портрет российского преступника

МВД: в январе-марте 2022 года чаще преступления совершали мужчины без источника дохода

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Чаще всего в России в первом квартале 2022 года совершали преступления мужчины без постоянного источника дохода и ранее причастные к противоправным действиям, следует из социального портрета российского среднестатистического преступника, составленного МВД РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Так, за январь-март правоохранители выявили почти 212 тысяч человек, совершивших преступления. Из них 65 процентов (более 137 тысяч) не имеют постоянного источника дохода и 57 процентов (121 тысяча) ранее уже совершали преступления. Каждое третье преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, однако их количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 14 процентов.

Подавляющее большинство преступлений совершают мужчины — граждане России, на женщин приходится каждое шестое противоправное деяние, на долю иностранцев — каждое 24. Cреди несовершеннолетних и студентов преступность сократилась на 10 процентов.

В январе МВД России сообщало, что наблюдается снижение количества зарегистрированных преступлений на 1,9 процента по сравнению с 2020 годом. Количество убийств и покушений сократилось на 4,7 процента, умышленного причинения тяжкого вреда здоровья – на 10,6 процента, разбоев – на 16 процентов, грабежей – на 18,1 процента. Также отмечалось сокращение количества преступлений с участием несовершеннолетних на 15,6 процента.

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Марина Совина
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