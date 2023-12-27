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17:45, 27 декабря 2023Россия

Путин призвал не превращать наставничество в России в «принудиловку»

Путин: наставничество в России не должно становиться принудительным

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Наставничество в России не должно становиться принудительным. Такое мнение выразил президент страны Владимир Путин во время заседания Госсовета по наставничеству, трансляцию которого ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

По его словам, наставничество не должно загоняться в бюрократические рамки.

«Напротив, нужно создавать такие условия, чтобы как можно больше людей искренне стремились взять на себя эту почетную миссию — передавать опыт, наставлять», — сказал глава государства.

Путин также призвал снять с учителей непрофильную нагрузку и четко указать обязанности классных руководителей.

Ранее президент России заявил, что в стране будут расширять меры поддержки учителей, строить и ремонтировать школы, чтобы создать более комфортные условия работы и для педагогов. Также Путин указал, что в настоящее время в РФ последовательно создается современная образовательная среда для учеников и педагогов.

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      Никита Абрамов
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