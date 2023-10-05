Путин анонсировал расширение мер поддержки учителей

Путин заявил, что российские власти будут расширять меры поддержки учителей

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ будут расширять меры поддержки учителей, строить и ремонтировать школы, чтобы создать более комфортные условия работы и для педагогов. Его слова приводит РИА Новости.

В своем поздравлении с Днем учителя глава государства отметил, что идущий сейчас год педагога и наставника — это еще один знак глубокого, искреннего уважения к их труду. «И мы обязательно будем расширять меры поддержки учителей», — подчеркнул Путин.

Глава государства указал, что в России последовательно создается современная образовательная среда для учеников и педагогов, с участием самих учителей обновляются учебники и образовательные программы.

В ходе общения с финалистами конкурса «Учитель года» Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в распространении изучения русского языка и культуры, особенно в тех странах, откуда прибывают мигранты.