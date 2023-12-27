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16:47, 27 декабря 2023Путешествия

Пьяные пассажиры решили захватить российский самолет и угодили в полицию

Aviaincident: пьяные пассажиры решили захватить летевший в Ульяновск самолет

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Двое пассажиров в состоянии алкогольного опьянения решили захватить российский самолет и угодили в полицию. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла в воскресенье, 24 декабря, на борту летевшего в Ульяновск воздушного судного. О пьяных захватчиках доложил экипаж лайнера.

По данным источника, посадка лайнера прошла благополучно. Отмечается, что в аэропорту назначения нарушителей задержали полицейские.

Ранее в декабре полицейские в авиагавани Барнаула задержали 44-летнего дебошира, который выражался нецензурной бранью и мешал окружающим. Известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не реагировал на замечания экипажа.

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      Фариза Бацазова
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