Россияне с грудным ребенком отправились в лес за елкой и заблудились
В Ленобласти родители с младенцем пошли за елкой в лес и заблудились
В Ленинградсокй области мужчина и женщина с грудным ребенком отправились за новогодней елкой в лес и заблудились. Об этом сообщил источник 47news в экстренных службах.
Родители с младенцем потерялись у деревни Войбокало. Они зашли вглубь леса на 200 метров, но не смогли вернуться домой той же тропой. Неизвестно, сколько им пришлось блуждать по чаще.
Потерявшую семью c девятимесячны ребенком вывели из леса. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее в Архангельской области 13-летний ребенок пошел собирать грибы в тайгу и потерялся. Мальчик отправился в лес с отцом и дедом. У пропавшего ребенка нет телефона и других средств связи.