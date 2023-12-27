Россияне с грудным ребенком отправились в лес за елкой и заблудились

В Ленобласти родители с младенцем пошли за елкой в лес и заблудились

В Ленинградсокй области мужчина и женщина с грудным ребенком отправились за новогодней елкой в лес и заблудились. Об этом сообщил источник 47news в экстренных службах.

Родители с младенцем потерялись у деревни Войбокало. Они зашли вглубь леса на 200 метров, но не смогли вернуться домой той же тропой. Неизвестно, сколько им пришлось блуждать по чаще.

Потерявшую семью c девятимесячны ребенком вывели из леса. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Архангельской области 13-летний ребенок пошел собирать грибы в тайгу и потерялся. Мальчик отправился в лес с отцом и дедом. У пропавшего ребенка нет телефона и других средств связи.