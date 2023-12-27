Россиянин нашел в ручье золото и был оштрафован на 1,4 миллиона рублей

В Забайкалье мужчину оштрафовали на 1,4 млн рублей за незаконную добычу золота

В Забайкальском крае суд оштрафовал местного жителя на 1,4 миллиона рублей за незаконную добычу золота. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным по статье 15.44 («Незаконная добыча драгоценных металлов») КоАП РФ.

В сентябре осужденный пришел с ситом на берег ручья Дарасун и начал просеивать через него гравий со дна ручья. В результате он добыл 321 грамм чистого золота. Драгоценные металлы у мужчины изъяли и предали в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.

Ранее в Якутии полиция изъяла у ранее судимого жителя Амурской области 17 килограммов 870 граммов золота, стоимость которого оценивается в 107 миллионов рублей.