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16:28, 27 декабря 2023Путешествия

Россиянин попытался ввезти из Дубая в Минводы десятки тысяч долларов и попался

Россиянин попытался ввезти в Минводы из Дубая свыше 50 тысяч долларов и попался

Фото: ФТС

Российский турист попытался незаконно ввезти в Минеральные Воды из Дубая десятки тысяч долларов и попался. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

Таможенники в аэропорту Минвод обнаружили в рюкзаке прилетевшего из ОАЭ 51-летнего россиянина сокрытые от контроля 51,6 тысячи долларов (около 4,7 миллиона рублей). Отмечается, что нарушителя остановили во время прохождения «зеленого» коридора.

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Мужчина самостоятельно предъявил к осмотру завернутые в бумажный пакет деньги. В ходе беседы с таможенниками он заявил, что просто не хотел тратить время на заполнение декларации.

«Под расписку нарушителю возвращено 10 тысяч долларов (около 917 тысяч рублей) как разрешенная для перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза без письменного декларирования сумма», — говорится в сообщении.

В отношении путешественника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200 УК РФ («Контрабанда наличных денежных средств в крупном размере»). Теперь ему грозит штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы нелегально перемещенных денежных средств или ограничение свободы на срок до двух лет.

Ранее в декабре турист из Китая попытался вывезти из Приморского края клыки кашалота и бивни мамонта и был задержан таможенниками. Возвращавшегося на родину жителя КНР остановили в пропускном пункте «Пограничный» в Приморье.

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      Фариза Бацазова
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