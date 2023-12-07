Китаец попытался вывезти из России клыки кашалота и бивни мамонта и был задержан

Гражданин КНР попытался вывезти из Приморья клыки кашалота и бивни мамонта

Турист из Китая попытался вывезти из Приморского края клыки кашалота и бивни мамонта и был задержан таможенниками. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Возвращавшегося на родину жителя КНР остановили в пропускном пункте «Пограничный» в Приморье. В ходе сканирования багажа иностранца сотрудники таможни заметили мелкие предметы, напоминающие клыки животных.

При этом мужчина заявил, что декларировать ему нечего. В результате среди личных вещей гражданина КНР обнаружили 29 распиленных фрагментов бивня мамонта, 17 клыков волка и кашалота, а также несколько изделий из янтаря.

Турист рассказал, что везет товары через границу по просьбе друга. Российские таможенники возбудили административное дело в отношении мужчины, а все изъятые вещи отправили на экспертизу.

Ранее в декабре пассажир самолета попытался пронести на борт 160 почти задохнувшихся в багаже экзотических животных и попался таможенникам в аэропорту Лимы, Перу. Уточняется, что мужчина летел в неустановленную азиатскую страну.