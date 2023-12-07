Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:40, 7 декабря 2023Путешествия

Китаец попытался вывезти из России клыки кашалота и бивни мамонта и был задержан

Гражданин КНР попытался вывезти из Приморья клыки кашалота и бивни мамонта

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Турист из Китая попытался вывезти из Приморского края клыки кашалота и бивни мамонта и был задержан таможенниками. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Возвращавшегося на родину жителя КНР остановили в пропускном пункте «Пограничный» в Приморье. В ходе сканирования багажа иностранца сотрудники таможни заметили мелкие предметы, напоминающие клыки животных.

Материалы по теме:
Замуж за устрицу Россиянка поехала на юг Китая и очутилась в раю
Замуж за устрицуРоссиянка поехала на юг Китая и очутилась в раю
10 октября 2018
Пора валить Они плюются, гадят на улице и пинают кошек. Что ждет россиян в Китае?
Пора валитьОни плюются, гадят на улице и пинают кошек. Что ждет россиян в Китае?
31 июля 2018

При этом мужчина заявил, что декларировать ему нечего. В результате среди личных вещей гражданина КНР обнаружили 29 распиленных фрагментов бивня мамонта, 17 клыков волка и кашалота, а также несколько изделий из янтаря.

Турист рассказал, что везет товары через границу по просьбе друга. Российские таможенники возбудили административное дело в отношении мужчины, а все изъятые вещи отправили на экспертизу.

Ранее в декабре пассажир самолета попытался пронести на борт 160 почти задохнувшихся в багаже экзотических животных и попался таможенникам в аэропорту Лимы, Перу. Уточняется, что мужчина летел в неустановленную азиатскую страну.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Чеченские спецназовцы взорвали вышку связи на территории России. Зачем им это было нужно?

      Цены на нефть упали

      Популярный российский блогер раскрыл секрет крепкого брака

      Раскрыты будущие гаджеты Apple

      Россиянину не разрешили выгнать из квартиры невидимку

      Стало известно о взрывах в Херсоне

      Охлобыстин вспомнил о попытках Пугачевой помешать карьере SHAMAN

      Россиянин хотел передать взятку в 15 миллионов рублей и был осужден на 10 лет

      В США заявили о поддержке России Китаем в конфликте на Украине

      Обнаружены четыре извергающихся звездных объекта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости