Россиянин в трусах повис на кондиционере на 12-м этаже дома и попал на видео

Житель Ставрополя в трусах повис на кондиционере на 12-м этаже

В Ставрополе мужчина в одних трусах свис с кондиционера на 12 этаже жилого дома. Инцидент попал на видео, которое опубликовал паблик «Нетипичный Ставрополь» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как полуголый россиянин висит на кондиционере с внешней стороны жилого дома, а из ближайшего окна выглядывает женщина и пытается заставить его вернуться в квартиру. Через некоторое время мужчина перебирается на карниз, однако уходить с него отказывается.

Снять россиянина смогли прибывшие на место сотрудники МЧС. Они подняли пожарную лестницу, на которую мужчина перебрался. Его дальнейшая судьба неизвестна.

Ранее в Москве босая женщина 40 минут простояла снаружи окна своей квартиры, расположенной на 13-м этаже. Очевидцы сняли инцидент на камеру. На кадрах видно, что россиянка расположилась на кожухе для вытяжки. В результате спасателям удалось затащить москвичку в помещение, однако, выйдя с ними на улицу, женщина побила мужчин палкой.