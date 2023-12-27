Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:24, 27 декабря 2023Бывший СССР

Российские силы взяли под контроль важный опорный пункт в ДНР

РИА Новости: штурмовики РФ взяли важный опорный пункт на донецком направлении

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Штурмовики 20-й мотострелковой дивизии взяли под контроль важный опорный пункт на донецком направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в группировке войск «Юг».

Собеседник агентства рассказал, что военнослужащие проводили наступление во время интенсивного обстрела, им удалось вплотную подойти к опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как он уточнил, там находились четверо бойцов ВСУ. В результате двух украинских военных уничтожили, одного ранили, а другого взяли в плен.

По его словам, военные смогли также захватить большой арсенал западных трофеев — 15 шведско-британских противотанковых управляемых ракет (ПТУР) NLAW и пять противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Помимо этого, Вооруженные силы России (ВС РФ) нашли четыре шведских гранатомета АТ-4, боеприпасы к стрелковому оружию, иностранные противогазы, средства наблюдения и связи.

Материалы по теме:
«Украинцы тоже делают ошибки» Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
«Украинцы тоже делают ошибки»Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
13 сентября 2022
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022
«Это первые ласточки войн будущего» Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
«Это первые ласточки войн будущего»Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
16 января 2023

«Нечастая история — захваченный опорник и все трофеи удалось "зафиксировать"», — сказал он и добавил, что участников операции представили к ордену Мужества.

25 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отчитался президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль Марьинки. По его словам, российские войска отодвинули украинскую артиллерию от Донецка.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны раскрыло статистику по мобилизованным россиянам. Среди них есть и те, кто не служил в армии

      Полиция проверит мужчину за нападение на семью с ребенком в российском регионе

      В Думе попросили Генпрокуратуру проверить инициативы по усыплению бродячих псов

      Россиянам раскрыли действенные способы сэкономить на новогоднем путешествии

      Олимпийский чемпион раскритиковал сбежавших в США российских фехтовальщиков

      Девушка услышала треск в ухе и сделала неприятное открытие

      В Windows 11 добавили функцию автоматической переустановки

      Фадеев назвал голую вечеринку Ивлеевой колхозом

      Фигурантам дела о «Маяковских чтениях» запросили до семи лет колонии

      Россиянка пригласила к себе на чай двух школьников и избила их

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости