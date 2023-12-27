Российские силы взяли под контроль важный опорный пункт в ДНР

РИА Новости: штурмовики РФ взяли важный опорный пункт на донецком направлении

Штурмовики 20-й мотострелковой дивизии взяли под контроль важный опорный пункт на донецком направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в группировке войск «Юг».

Собеседник агентства рассказал, что военнослужащие проводили наступление во время интенсивного обстрела, им удалось вплотную подойти к опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как он уточнил, там находились четверо бойцов ВСУ. В результате двух украинских военных уничтожили, одного ранили, а другого взяли в плен.

По его словам, военные смогли также захватить большой арсенал западных трофеев — 15 шведско-британских противотанковых управляемых ракет (ПТУР) NLAW и пять противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Помимо этого, Вооруженные силы России (ВС РФ) нашли четыре шведских гранатомета АТ-4, боеприпасы к стрелковому оружию, иностранные противогазы, средства наблюдения и связи.

«Нечастая история — захваченный опорник и все трофеи удалось "зафиксировать"», — сказал он и добавил, что участников операции представили к ордену Мужества.

25 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отчитался президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль Марьинки. По его словам, российские войска отодвинули украинскую артиллерию от Донецка.