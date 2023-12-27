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16:54, 27 декабря 2023Среда обитания

Российского депутата уличили в незаконной постройке бани

Спикера горсовета Камня-на-Оби уличили в долге на 2,5 млн рублей из-за бани

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Спикера городского совета Камня-на-Оби Алтайского края Евгения Чернышова уличили в долге перед поставщиком тепла на 2,5 миллиона рублей из-за незаконной постройки бани. Об этом сообщает агентство «Банкфакс».

Сообщается, что представитель «Каменских теплосетей» на сессии горсовета хотел вручить Чернышову уведомление о задолженности, однако тот отказался брать документ. Депутат заявил, что баня принадлежит его сыну. В ответ на это представитель компании предложил продемонстрировать фотографии, на которых спикер пользуется объектом, после чего Чернышов порвал документ.

Представитель поставщика электроэнергии на собрании также заявил, что депутат Сергей Сергиенков должен компании 165 тысяч рублей, при этом плата не поступала от него ни разу за весь период. Депутат уведомление принял.

Ранее жители Иркутской области заявили, что в нескольких деревнях проблемы с теплом появились из-за поставщика электроэнергии. Тот, по их словам, вместо поставки электричества в села тратит ресурсы на майнинговую ферму. В администрации жителям при этом посоветовали обогревать дома самостоятельно — с помощью дополнительного оборудования или печного отопления.

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      Мария Черкасова
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