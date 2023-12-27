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15:51, 27 декабря 2023Среда обитания

Больных раком россиян вынудили справлять нужду в ведро

Пациентам ростовского онкодиспансера пришлось справлять нужду в ведро

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Пациентам ростовского онкодиспансера приходится справлять нужду в ведро из-за нерабочего санузла. Ремонт в туалете продолжается уже полгода, пишет Telegram-канал «Тютина» со ссылкой на местную жительницу.

Это единственная уборная в здании МРТ. Ближайший туалет расположен в соседнем корпусе больницы. Чтобы добраться до него, больные вынуждены преодолеть несколько лестниц и выстоять очередь. Далеко не все готовы на такой длинный путь: ряд медисследований проводится с полным мочевым пузырем. Пожилым пациентам с раковыми заболеваниями не остается другого варианта, кроме как мочиться в пластмассовое ведро в коридоре под камерами.

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Информацию, однако, опровергают в руководстве онкодиспансера. Замглавврача российского медучреждения в беседе с изданием «Ридус» скептически отнеслась к жалобам ростовчан: «Как вы себе представляете огромный кластер без туалета?» По ее словам, уборная в больнице функционирует.

Ранее жители Таганрога возмутились антисанитарными условиями в одной из городских больниц. Пациенты вынуждены спать ночью со светом из-за ползающих по людям тараканов. Не устраивают таганрожцев также заплесневевший душ и запах канализации.

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      Виктория Клабукова
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