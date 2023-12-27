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13:09, 27 декабря 2023Ценности

Сотрудник ЦУМа украл миллион из кассы и потратил его на футбольные ставки

Сотрудник ЦУМа украл миллион из кассы в Сочи и потратил его на футбольные ставки

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Сочи сотрудник пункта выдачи заказов Центрального универсального магазина (ЦУМа) украл миллион рублей из кассы и потратил его на футбольные ставки. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

41-летний Максим (фамилия не уточняется) оценил исход матча СловенияДания и решил поставить деньги на гол во втором тайме, взяв их из сейфа под стойкой администратора. Украденные средства он потратил на виски и номер в отеле, где стал следить за счетом. Однако ни одна команда так и не забила в ворота решающий гол.

В связи с этим мужчина решил прогуляться по центру города, размышляя о своей неудаче. Через несколько часов он вновь вернулся в номер отеля, написал прощальную записку, однако в итоге заснул.

На следующий день злоумышленник проснулся и сообщил своим коллегам и родным о краже. При этом он попросил своих родственников вернуть компании потраченные им деньги. После этого он попытался уйти из жизни, однако потерпел неудачу — в конечном счете семья нашла его в номере без сознания. По словам мужчины, он пришел в себя, находясь в психбольнице.

В настоящий момент известно, что родственники россиянина отдали руководству ЦУМа его долг, а он, в свою очередь, во всем признался и написал явку с повинной. Ему назначили один год и шесть месяцев лишения свободы условно.

В ноябре сообщалось, что трое мужчин ограбили ЦУМ на 130 тысяч рублей. Тогда грабители посетили один из бутиков, где попытались вынести два головных убора люксового бренда Brunello Cucinelli.

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      Карина Черных
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