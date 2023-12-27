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09:00, 27 декабря 2023Среда обитания

Ценам на один тип жилья в России предрекли снижение

Эксперт Ракута: в январе-феврале цены на вторичное жилье могут снизиться
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В январе-феврале 2024 года цены на вторичное жилье в России могут снизиться. Такую динамику предрек ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута, пишет aif.ru.

Специалист считает, что сделок на вторичном рынке после повышения ключевой ставки ЦБ станет меньше, а потребность в продаже объектов сохранится. Поэтому готовые квартиры начнут дешеветь. «Финансовые сложности, переезд или другие обстоятельства будут способствовать срочной продаже квартир. В условиях низкого спроса единственным выходом является снижение цены», — пояснил Ракута.

При этом эксперт считает, что ипотеку на такое жилье брать не очень выгодно с точки зрения ежемесячных платежей и переплаты. Однако, если удастся получить хорошую скидку на сам объект, о кредите все же стоит задуматься — высокую ставку со временем можно рефинансировать.

Ранее эксперты предрекли мрачное будущее рынку недвижимости в России. По прогнозам специалистов, в 2024 году цены на новостройки будут плавно расти, а на вторичное жилье — стагнировать.

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      Нина Ташевская
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