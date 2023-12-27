Турист попал в больницу из-за упавшей с потолка елки в канун Рождества

Harian Metro: рождественская елка упала на голову туриста в Куала-Лумпуре

Турист из Сингапура попал в больницу после того, как рождественская елка упала ему на голову в торговом центре Куала-Лумпура. Об этом сообщает местное издание Harian Metro.

По данным источника, 44-летний Джулиус Ли приехал в Малайзию с женой и дочерью, чтобы отметить Рождество. В канун праздника семья гуляла по торговому центру, и на мужчину внезапно упало подвешенное к потолку украшение.

«Это произошло так быстро. Мой ребенок тоже мог пострадать, если бы не был в коляске», — рассказала супруга Ли. Она добавила, что мужчина получил травму головы и его отправили в больницу.

Ранее в США турист упал в ущелье с 300-метровой высоты и выжил. Инцидент произошел в Олимпийском национальном лесу на северо-западе штата Вашингтон с 30-летним мужчиной во время сходы лавины в горах.