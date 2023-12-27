В Киеве опровергли раздачу повесток на блокпостах

Представитель Киевской ГВА Шаманов опроверг раздачу повесток на блокпостах

Представитель Киевской городской военной администрации (ГВА) Михаил Шаманов опроверг раздачу повесток на блокпостах в городе. Видео опубликовано в Telegram-канале «Ми Україна | Новини сьогодні».

Шаманов заявил, что в КГВА не обладают данными о вручении повесток на блокпостах. Он добавил, что за информацией о местах и возможно врученных повестках нужно обращаться в районные территориальные центры комплектования (ТЦК).

«Представители ТЦК имеют право осуществлять свою непосредственную деятельность на территории города Киева разрешенным законодательством способом», — отметил представитель администрации.

Ранее начальник КГВА Сергей Попко заявил, что блокпосты на улицах Киева развернули для проведения совместных учений полиции и украинских военных. По его словам, они пройдут в разных районах столицы Украины с 25 по 28 декабря.