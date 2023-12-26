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12:24, 26 декабря 2023Бывший СССР

В Киеве объяснили появление в городе блокпостов

Начальник КГВА Попко: в Киеве развернули блокпосты для проведения учений

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Блокпосты на улицах Киева развернули для проведения учений. Об этом рассказал начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко в Telegram-канале ведомства.

По словам чиновника, учения по безопасности будут проводиться во взаимодействии с патрульной и национальной полицией, а также группировкой сил и средств обороны города. Они пройдут в разных районах украинской столицы с 25 по 28 декабря.

«Эти учения предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям происходит отработка проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия», — отметил Попко.

Ранее учения по обороне Киева проводились в Дарницком районе города с 11 по 14 декабря. К тренировкам привлекался личный состав, штатная военная техника и вооружение.

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      Александр Курбатов
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