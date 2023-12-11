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12:12, 11 декабря 2023Бывший СССР

В Киеве проведут учения по обороне столицы

Глава ГВА Киева Попко сообщил о проведении военных учений по обороне столицы

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В Киеве проведут военные учения по обороне города. Об этом сообщил глава городской военной администрации (ГВА) украинской столицы Сергей Попко в Telegram-канале ведомства.

Мероприятия пройдут в Дарницком районе Киева с 11 по 14 декабря. К тренировкам привлекут личный состав, штатную военную технику и вооружения.

Цель учений заявлена как «наращивание боевых возможностей во время подготовки и ведения оборонительной операции». Горожанам также запретили снимать и публиковать фото и видео с передвижением военной техники.

Ранее бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предрек разрушение Киева. По его словам, городские власти не следили за состоянием города, что и стало причиной недавнего подтопления столичного метро.

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      Александр Курбатов
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